Schmierig, dreckig und blutig ist das Stockholm, das der Autor Niklas Natt och Dag in seinem Debütkrimi entwarf. Vor drei Jahren erschien "1793" und wartete statt mit der vertrauten kühlen, konzentrierten Erzählart eines typischen Schwedenkrimis mit einer historischen Kulisse auf, die stinkt und abstoßend wirkt. Der erste Fall des Ermittlerduos Cardell und Winge führte in die kriminelle Unterwelt Stockholms in einer Zeit, in der in anderen Teilen Europas die Ideen der Aufklärung formuliert wurden. In Schweden hörte man damals zwar, dass die Französische Revolution die Monarchie in Frankreich beendet hatte - doch man scherte sich kaum darum.

Nun stellt Natt och Dag die Fortsetzung seiner Krimi-Reihe vor, die, wie der Titel "1794" vermuten lässt, im darauffolgenden Jahr einsetzt. Viel hat sich nicht verändert in Stockholm. Es ist immer noch so schmutzig und verrucht wie im Jahr zuvor. Cardell führt seit der Lösung des jüngsten Falls sein Leben wieder irgendwo zwischen Schenke und Gosse - erst, als ihn eine verzweifelte Mutter aufsucht, bekommt sein Leben wieder Schwung. Außerdem ist da noch Winge, der auch wieder eine Rolle spielt - wenn auch anders als gedacht.

Die Mutter erzählt dem Duo Cardell und Winge vom gewaltsamen Tod ihrer Tochter Linnea Charlotta kurz nach ihrer Hochzeit. Die Leiche möchte man ihr wegen der Entstellungen erst nicht zeigen. Als sie die Tochter schließlich doch sehen darf, ist sie entsetzt. Die Erklärungen der Behörden werfen allerdings mehr Fragen auf, als sie beantworten. Linnea habe in der Nacht ihr Ehebett verlassen und sei im Wald von einem Rudel Wölfe angefallen und entstellt worden. Nur, in diesem Wald sind seit Jahrzehnten keine Wölfe mehr gesichtet worden. Niemand wagt jedoch, die Fragen der Mutter weiterzuverfolgen, Cardell und Winge sind nun ihre letzte Hoffnung.

Auch im neuen Fall scheut sich Natt och Dag nicht vor einer drastischen Beschreibung von Gewalt, auch wenn ihn die Reaktionen auf die Brutalität in seinem ersten Buch "1793" durchaus überrascht haben: "Sicherlich bin ich durch meine Recherche im Krimi-Genre weniger schmerzempfindlich als der durchschnittliche Leser. Die Gewaltdarstellung in '1793' ist allerdings nichts im Vergleich zu entsprechenden Passagen in Werken wie 'Im Westen nichts Neues'."

Vielmehr geht es Natt och Dag auch eher darum, das 18. Jahrhundert authentisch darzustellen, als den Leser zu schockieren: "Meine Bücher sollen nicht voyeuristisch sein. Ich habe mich an vielen Stellen gefragt, ob ich die Darstellung Stockholms im 18. Jahrhundert übertreibe. Andererseits habe ich vieles aus historischen Quellen außen vor gelassen, da sie mir zu grausam erschienen."

Es ist dieser scharfe Kontrast zwischen den Idealen dieser Zeit und der Gewalt, die Natt och Dag eindringlich aufeinanderprallen lässt. Nicht von ungefähr verlegt er seinen Krimi genau in diese Periode: "In dieser Zeit gab es einen kurzes Aufflackern von etwas Erhabenem, als während der Aufklärung Ideen entstanden, die bis heute nicht verbessert werden konnten. Aber wie alles, was von Menschenhand geschaffen wurde, ist auch die Aufklärung nicht vor den Schwächen der Menschen gefeit."

Diese menschlichen Makel sind es, die Natt och Dag in Detailarbeit schonungslos an seinen Charakteren aufdeckt. Helden gibt es in seinen Geschichten eigentlich keine. Seine Ermittler sind betrunken oder krank und haben eine Vergangenheit, die noch an ihnen nagt. Bei seinen Tätern geht es ihm nicht um eine reine Darstellung des Bösen - er will vielmehr verstehen, warum ein Mensch Böses tut. Seine eigene Einstellung ist dabei so schwarz wie seine Bücher: "Ich glaube, der Homo Sapiens ist das gefährlichste Raubtier, das es je gab, und ich bin überzeugt, dass wir alle von Natur aus Kannibalen sind." Homo homini lupus est? Zwar hat Natt och Dag durchaus Hoffnung, denn auch wenn die Menschheit im Ganzen versage, so glaubt er, habe der Einzelne doch die Möglichkeit zu kleinen moralischen Siegen. Sein Fazit bleibt aber ernüchtert: "Die Natur des Menschen ändert sich kaum."

