15. Oktober 2018, 18:56 Uhr Literatur Spielmann und Reisender

Oliver Pötzsch hat einen 784 Seiten langen Roman über Dr. Faust aus Knittlingen geschrieben

Von Sabine Reithmaier

Manchmal kann ein Streik hilfreich sein. Auch wenn es Oliver Pötzsch erst überhaupt nicht freute, als er 2015 wegen der protestierenden Lokführer mitten in Baden-Württemberg hängen blieb. Genauer gesagt in Bretten, jener Stadt, in der 1497 Philipp Melanchthon geboren worden war. Aber der engste Mitarbeiter Martin Luthers löste in Pötzsch, Autor zahlreicher historischer Romane, keinen schöpferischen Impuls aus. Ganz im Gegensatz zum Namen des Mannes, auf den er herumradelnd - irgendwie musste er den Streiktag rumbringen - im fünf Kilometer entfernten Knittlingen stieß. Plötzlich stand er vor einer Plakette mit der Inschrift: Geburtshaus von Dr. Johannes Faust. "Und ich hatte immer gedacht, Faust wäre nur eine Sagengestalt." Pötzsch besuchte das Faust-Museum nebenan und wusste von der Sekunde an: "Ich schreibe einen Roman über ihn."

Das hat er inzwischen getan, einen 784 Seiten dicken Wälzer mit dem Titel "Der Spielmann" (List Verlag). Darin erzählt Pötzsch das Leben des Johann Georg Faustus. Freilich nicht bis zu dessen Tod, schließlich soll ein zweiter Band folgen. Doch bereits im ersten Band ist ihm die Mischung aus Fiktion und historischen Fakten famos gelungen. So könnte sich die Geschichte zugetragen haben. Freilich ist sein Faust kein Held, mit dem sich der Leser identifiziert. Erst leidet man zwar mit dem armen, vernachlässigten Kind mit, doch schon als junger Mann entpuppt sich Faust als gespaltene Persönlichkeit, die zwischen grandioser Selbstüberschätzung und tiefen Depressionen schwankt. Er schreckt nicht davor zurück, seinen besten Freund zu hintergehen oder die geliebte Margarete ins Unglück zu stürzen. "Ich kann mir vorstellen, dass der so drauf war", sagt Pötzsch. "Wenn der Mann so viel von sich reden machte, muss er ein außergewöhnlicher Charakter gewesen sein."

Die Quellen über den historischen Faust hat Pötzsch akribisch studiert. "Ich habe noch nie so viel für einen Roman recherchiert wie für diesen", sagt er und schiebt seine Teetasse beiseite. Vergleichsweise dazu sei die Henkerstochter-Saga, also jene Serie von sieben Romanen, mit denen er bekannt wurde, einfach zu schreiben. "Da spielt die Krimi-Handlung meist an einem Ort und in überschaubarer Zeit." Wobei das Prinzip dasselbe ist: Die Figuren seiner Kriminalgeschichten, der Schongauer Henker Jakob Kuisl und dessen schlaue Tochter, sind historisch belegt, die Geschichten dazu frei erfunden.

Faust ist für Pötzsch ein Reisender. 1480 vermutlich in Knittlingen geboren - es gibt Quellen, die andere Orte nennen - studierte er möglicherweise in Heidelberg und zog anschließend durch die Lande. Er deutete Sternbilder, wirkte als Astrologe, Magier und Wahrsager. Gesichert ist, dass er 1520 dem Bischof von Bamberg ein Horoskop ausstellte, 1528 aus der Stadt Ingolstadt ausgewiesen wurde und 1532 in Nürnberg nicht gern gesehen war. Pötzsch fügt noch einige weitere Berufe dazu, schickt ihn als Gaukler und Spielmann bis nach Venedig. Um 1540 starb der historische Faust in Staufen (Breisgau), sprengte sich bei einem alchemistischen Experiment in die Luft. Kein Wunder, dass seine Zeitgenossen sofort mutmaßten, Satan habe seine Hand im Spiel gehabt. Letzter kommt im Roman natürlich auch vor. "Wenn ich über Faust schreibe, kann ich den Teufel nicht rauslassen, das gehört zusammen." Auch hinter ihm verbirgt sich eine historische Gestalt: Gilles de Rais (1405-1440), französischer Heerführer, und offizieller Beschützer von Jeanne d'Arc, mit der er möglicherweise eine Liebesbeziehung hatte. Nach ihrem Tod zog er sich auf seine Güter zurück, folterte und mordete mindestens 140 Kinder, "eine wahnsinnig abgefahrene Figur".

Pötzsch hat all die historischen Orte abgeklappert. Heidelberg, Nürnberg sowieso, auch den Reschenpass, über den sich sein Faust tagelang mit einer Gauklertruppe quält. Dass er in Knittlingen so stark auf den Namen reagierte, hängt wohl mit einer lebenslangen Faust-Faszination zusammen. Als Sechsjährigen entsetzte ihn Friedrich Wilhelm Murnaus Film "Faust", den er im Fernsehen sah - "der hat mich mehr verstört als sämtliche Horrorfilme später". Mit 16 schleppte ihn sein Deutschlehrer in die Verfilmung der Gründgens-Inszenierung von Goethes Faust I. Pötzsch, begeistert von Sprache und Versen, kaufte sich das Drama auf Kassetten, lernte es stellenweise auswendig. "Vor allem den Osterspaziergang." Das wirkt noch nach. In seinen "Spielmann" hat er jede Menge Goethesche Faustzitate eingebaut.

Pötzsch ist keiner, der sich selbst überschätzt, unterschätzen sollte man den 47-Jährigen allerdings auch nicht. 17 Bücher hat er in den vergangenen zehn Jahren geschrieben, seit 2013 ist er Schriftsteller im Hauptberuf. Zuvor hatte er als Journalist gearbeitet, erst fürs Radio, später in erster Linie für das Fernsehmagazin "quer". Daneben drehte er Reisefilme. Machte immer sehr viel und alles sehr schnell. "Schon bei meinem ersten Praktikum bei der Leipziger Volkszeitung haben sie mich gebremst und gesagt, ich soll langsamer arbeiten." Wirklich gebremst hat ihn vor ein paar Jahren in Beinahe-Herzinfarkt und eine Bypass-Operation, wobei er die Erfahrungen in der Reha-Klinik gleich wieder in ein Buch verwandelte. "Das war meine Therapie, sonst hätte ich es nicht ausgehalten." Dann war irgendwie klar, dass er -Ehemann und Vater von zwei Kindern - eine Entscheidung treffen müsste. "Ich habe dem BR gekündigt." Erleichtert wurde ihm der Sprung in die Selbständigkeit durch seinen Amerika-Erfolg. Amazon hatte sich 2010 die Weltrechte an der "Henkerstochter" gesichert; Band 1 der Serie zählte zu den ersten Büchern, die der Internetriese übersetzen ließ und als digitales Buch veröffentlichte. Für eine Woche stand es sogar auf Platz drei der USA Today-Bestsellerliste. Nicht dass er jetzt als Freiberufler weniger arbeiten würde. "Ruhig kann ich nicht." Neben Lesereisen, Schreib-Workshops und Originalschauplatzführungen ist er mit einer Soulband und "Lieder für die Leber" unterwegs. Er nutze eben die Möglichkeiten, seine diversen Hobbys zu vereinen, sagt er. "Bloß im Kammerl zu sitzen und zu schreiben, ist nicht meins."

Sein Schreibtempo ist enorm, er schafft vier Seiten am Tag. "Das sind keine literarischen Kostbarkeiten." Er schreibe Bücher, die man nach dem Lesen wegwerfen dürfe. Oder man könne sie am Strand auseinanderreißen und die gelesene Hälfte weitergeben. "Das ist okay." Den "Spielmann" auch? Pötzsch schüttelt den Kopf. Den nicht, das sei eine andere Stufe, die er da erreicht habe. Vielleicht liegt die neue Qualität am Schäferwagen, in dem er den Spielmann schrieb. Weniger der Rückenschmerzen wegen, die der Autor im ungefederten Wagen mit seinem reisenden Helden teilt. Sondern weil er das Gefühl hat, sein Puls verlangsame sich, sobald er den kleinen Rückzugsort am Ammersee erreicht.

Vielleicht geht der Zukunftstraum, den er 1990 in der Abiturzeitschrift nannte, doch noch in Erfüllung: Literatur-Nobelpreis. Pötzsch lacht sehr, steht auf und greift nach seiner Tasche. Darin drei Bildbände über Rom - wetten, dass Faust im nächsten Band dort hin muss.

Oliver Pötzsch: Der Spielmann; Dienstag, 16. Oktober, 20 Uhr, Volkstheater, Brienner Str. 50