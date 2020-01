Rostock (dpa/mv) - Das erste Kapitel von Uwe Johnsons Debütroman "Mutmassungen über Jakob" ist mit Faksimiles und Transkriptionen sämtlicher erhaltener Textstufen digital frei zugänglich. Wie die Universität Rostock berichtete, sind in der digitalen Ausgabe zeilengenau alle Änderungen verzeichnet, die Johnsons Text vom ersten erhaltenen Typoskript bis zur Rostocker Ausgabe durchlaufen hat. 2017 war der Roman "Mutmassungen über Jakob" in Buchform erschienen. Das erste Kapitel in einer sogenannten Beta-Version umfasst gut ein Fünftel des Romans von Johnson (1934-1984).

Die Faksimiles und Transkriptionen lassen sich nach Wunsch auf dem Bildschirm platzieren, so könne die Entwicklung des Textes auf das individuelle Interesse abgestimmt verfolgt werden, hieß es. Ein reichhaltiger Stellenkommentar erläutere, wie der Text seine endgültige Form gefunden hat, wie exakt er an den historischen und politischen Fakten entlanggeschrieben ist und welche Quellen Johnson benutzte.

Die Uwe Johnson-Werkausgabe ist auf 22 Bände in 43 Teilbänden angelegt. Die Bände erscheinen sowohl in Buchform als auch digital. Das 2014 begonnene Projekt hat eine Laufzeit von insgesamt 24 Jahren.