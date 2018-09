18. September 2018, 18:53 Uhr Literatur Nominierungen für Bayerischen Buchpreis

Die Bücher, die in diesem Jahr für den Bayerischen Buchpreis nominiert sind, stehen fest: In der Belletristik konkurrieren Lucy Frickes "Töchter", Thomas Klupps "Wie ich fälschte, log und Gutes tat" sowie Inger-Maria Mahlkes "Archipel". Im Sachbuch stehen Thomas Bauers "Die Vereindeutigung der Welt", Wolfram Eilenbergers "Zeit der Zauberer" und Svenja Goltermanns "Opfer" zur Diskussion. Ausgewählt wurden die Bücher von den Juroren Svenja Flaßpöhler, Knut Cordsen und erstmals Sandra Kegel. Am 6. November werden sie in der Allerheiligen-Hofkirche in Anwesenheit der sechs Autoren diskutieren und zwei Gewinner küren.