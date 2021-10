Mit dem literarischen Schreiben begann er in England, in seinen frühen Zwanzigern: Abdulrazak Gurnah.

Von Jonathan Fischer, Marie Schmidt und Felix Stephan

Die Schwedische Akademie hat den Nobelpreis für Literatur in diesem Jahr Abdulrazak Gurnah zuerkannt, einem hierzulande relativ unbekannten Autor, der in Tansania geboren ist und in Großbritannien ein akademisches Leben als Student und Lehrer geführt hat. In dieser Zeit hat er neben Kurzgeschichten und Essays zehn Romane geschrieben. Deren bestimmende Themen sind Migration und Nachwirkungen des Kolonialismus. Gurnah ist der erste Ostafrikaner und erst der vierte Schriftsteller aus Subsahara-Afrika, dem den Preis zuerkannt wird.