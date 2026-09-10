Wenn die Brüder und Schwestern von der AfD-Führung wüssten, was es für sie im verhassten öffentlich-rechtlichen Rundfunk noch alles abzuräumen gäbe, wenn auch leider nur im Rückblick. Dort durften auf Kosten der Allgemeinheit über Jahrzehnte Dichter ihr poetisches Wesen treiben. Sie verdienten nichts, sie zahlten keine Steuern auf ihre kärglichen Honorare, aber der Beitragszahler ernährte sie doch, ließ sie wie Peter Hamm, Johannes Poethen, Arnfrid Astel oder Jürgen Becker Redakteur werden und so etwas Randständiges, ja Elitäres wie Kultur verbreiten.