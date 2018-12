9. Dezember 2018, 18:57 Uhr Literatur Mit der Göttin nach Altötting

Gerald Hubers lesenswertes Buch "12 000 Jahre Weihnachten"

Von Karl Forster

"Dieses Buch will Sie vom Glauben abbringen." Mit diesem Satz wirbt der Autor Gerald Huber im Vorwort für sein recht gut in die Zeit passendes Werk mit dem Titel "12 000 Jahre Weihnachten". Man ist ja gewohnt, dass Einleitungsschreiben dieser Art oft ein bisschen überambitioniert formuliert werden. Und so kommt man nach Beendigung des Buches auch in diesem Fall zu dem Schluss: Der Satz ist nicht ganz richtig. Aber das Buch ist herrlich zu lesen.

Gerald Huber, Bayern-2-Hörern als kulturaffiner ...