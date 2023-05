Von Alexander Menden

In einer Besprechung von Diego Maradonas Autobiografie "El Diego" schrieb Martin Amis 2004 über den früheren Superstürmer: "In jedem dicken Mann, so sagt man, stecke ein dünner Mann, der versuche, herauszukommen. Im Fall von Maradona scheint es, als versuche ein noch dickerer Mann, hineinzukommen." Ein typisches Amis-Bonmot: witzig, scharf beobachtet, unfreundlich. Es ist der Tonfall der "new unpleasantness", der Tonfall einer literarischen Londoner Elite, in deren innerstem Kreis Amis sich als Romancier bewegte und zu deren schillerndsten Figuren er gehörte.