Lisa McInerneys zeichnet in "Glorreiche Ketzereien" ein komplexes, finsteres Bild der irischen Gesellschaft im Griff der Vergangenheit. In der Buchhandlung Lehmkuhl liest sie aus ihrem Roman

Von Christian Jooß-Bernau

Das Skapulier gehört zur Ordenstracht - ein Tuch mit Aussparung für den Kopf. Die kleine Form gibt es auch, sie besteht aus zwei Stoffläppchen, die mittels zweier Schnüre ähnlich getragen werden können wie die große Variante und so auch unter frommen Laien kursiert. Georgie klaute das Skapulier vom Fensterbrett ihrer Mutter: "Weil ein Zuhause etwas war, das ihr verweigert blieb, nahm sie nur, was nicht vermisst werden und ihr als bittersüße Erinnerung daran dienen würde, wie übel sie es verkackt hatte." Lisa McInerney ist eine feinsinnige Autorin, auch wenn ihr Sujet dann und wann darüber hinwegtäuscht. In einem Satz kann sie die Psyche einer Figur offenbaren und als Klangfarbe Gesellschaft und Moral mitschwingen lassen. Georgies Sehnsucht und ihren Masochismus schleifen die Religion erst richtig scharf. Georgie ist Prostituierte, lebte mit Robbie in einem so tristen wie banalen Verhältnis, in dem Sex gegen Drogen getauscht wurden. Das Skapulier band sie an ihrem Arbeitsplatz an den Schubladengriff ihres Nachtschränkchens - ein Akt des Aufbegehrens gegen das Heilige und das Zuhause.

"Glorreiche Ketzereien", McInerneys erster Roman, ist jetzt bei Liebeskind in der Übersetzung von Werner Löcher-Lawrence auf Deutsch erschienen ist. Er spielt in Cork, der zweitgrößten irischen Stadt. Heute wirbt Cork mit einer hübschen Altstadt und der Mischung aus Museen und Pubs um Touristen. Hier, an Irlands Südküste, hat die Autorin studiert. Im Internet steht noch ihr Blog. Im Februar 2015 finden sich Tipps zum Schreiben eines Romans, unter denen "Have a cup of tea" sicher nicht der schlechteste ist. Prokrastination hilft, die Dinge zu sortieren. "Glorreiche Ketzereien" gönnt seinen Figuren ein komplexes Innenleben.

Die Stadtgeschichte Corks, gelegen an der Südküste Irlands, reicht weit zurück bis ins Altertum. (Foto: Imago)

Das bürgerliche Cork, das für die Reiseführer taugt, ist bei McInerney nur ein ferner Schein, der bei der Beschreibung eines Klavierabends aufflackert: "Sie klatschen, als hinge ihr Leben davon ab. Aufgeblasen mit forciertem Stolz, rangelten sie miteinander und murmelten leere Anerkennungen, während ein genervtes Kind nach dem anderen auf die Bühne kam, um seine Pflicht zu tun." Soweit der Blick auf das gefestigte Milieu, wo man glaubt, es sich eingerichtet zu haben. McInerney aber strebt zu den Schichten am Rand der Bürgerlichkeit, wo die Spuren der Vergangenheit noch immer in die Zukunft reichen.

Hier findet sie Figuren, die auf ihre Existenz zurückgeworfen werden: Maureen erschlägt Robbie, Georgies Freud, gleich auf den ersten Seiten. Robbie stand plötzlich in ihrer Küche und jetzt liegt er vor ihr. Zur Hilfe kommt Maureens Sohn Jimmy, dessen Karriere ihn vom kleinen Drogendealer zum Großkriminellen geführt hat. Der holt sich zur Unterstützung bei der Leichenbeseitigung Tony Cusack. Tony ist nach dem Tod seiner Frau allein mit seinen sechs Kindern und säuft, bis sich auch der Rest seines Lebens aufzulösen beginnt. Schuld, Schicksal und Sühne sind unentwirrbar verwoben, und mit Bedachtsamkeit und harter Sprache folgt die Autorin den Fäden.

Die Autorin Lisa McInerney hat in Cork studiert. (Foto: Liebeskind)

Und die führen sie zur Kirche, zu Maureen, die einst unehelich schwanger wurde, und ihr Kind verleugnen und bei ihrer Mutter lassen musste: "Una Phelan war ein verängstigtes Weib, das sich im alten, dahinsiechenden Irland wohlfühlte und über seine Zukunft schimpfte, denn für sie gab es keine andere Autorität als die heilige Dreifaltigkeit: Priester, Nonnen und Nachbarn." Maureen geht beichten und knöpft sich den Priester vor, will die Sühne für ihren Mord aufrechnen, gegen die Buße, die sie für ihr Kind auf sich nehmen musste. Lebensrealität und kirchliche Moralvorstellungen klaffen auseinander, und in der Leere sind die Lügen gewachsen. Als in Irland im Mai 2018 das Abtreibungsverbot gelockert wurde, war McInerneys Roman schon erschienen.

Das Gift hat sich in den Biografien angereichert und auf die nächste Generation übertragen. Karin und Ryan sind das Liebespärchen des Romans. Er ist Tonys Sohn, vom Vater im Suff verprügelt, aber doch ist da etwas wie Liebe und Sorge. Ryan ist ein guter Junge, der toll Klavier spielt und versucht, erwachsen zu werden. Er stolpert über das Böse und scheitert an einer Kultur des Schweigens. Einzig Maureen, die alte, hat sich aufgemacht, um sich ihr Leben zurückzuholen und findet die reinigende Kraft des Feuers. Als Hoffnungsschimmer taugt die nur bedingt. Und auch das Skapulier bündelt nicht die heilende Kraft des Religiösen, sondern setzt die unheilvolle Handlung erst in Gang.

