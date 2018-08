29. August 2018, 18:56 Uhr Literatur Im Bällebad der Bourgeoisie

Satte Worte über Flexitarier auf Abwegen: Der Slam-Poet Philipp Potthast tritt in der Muffathalle für München an.

Beim Poetry-Slam-Städte-Wettstreit messen sich Berliner und Münchner Poeten - mit sehr unterschiedlichen Themen

Von Ricarda Hillermann

Wolf Hogekamp, der Begründer des deutschen Poetry Slams, steht auf der Bühne der Muffathalle und zieht gewagt einen Vergleich zwischen Berlin, dem Ursprungsort des Wortwettkampfes, und seinem süddeutschen Pendant, München: "Das Glockenbachviertel ist, glaube ich, das, was in Berlin Neukölln ist." 1994 organisierte Hogekamp den ersten Poetry Slam in Berlin - mehr als zwei Jahrzehnte danach tritt er mit vier weiteren Berliner Slammern im Städte-Wettstreit "Berlin vs. München" gegen fünf hiesige Vertreter der Wortkunstszene an.

Repräsentative Rollen übernehmen die Münchner Slam-Größen Ko Bylanzky, der die bayerische Szene seit Beginn maßgeblich mitgestaltet, und der Poet Pierre Jarawan. Sie moderieren diesen ersten Wettkampf um den Titel der Dichtkunst-affinsten Stadt, der im Rahmen des Jubiläumsprogramms zum 25-jährigen Bestehen des Muffatwerks am Dienstagabend stattfindet. Jeder der insgesamt zehn Slammer bekommt sechs Minuten Bühnen- und Redezeit für den eigens geschriebenen Text. Im Anschluss an den Einzelauftritt bewertet eine fünfköpfige Publikumsjury jeweils jeden der Städtevertreter mit Punkten. Um den Sieger zu ermitteln, setzt sich die Gesamtbewertung der beiden Mannschaften dann aus diesen Einzelbewertungen zusammen.

Weder scheu noch verklemmt scharmutzieren die Wortfechter mit sehr charaktereigenem Vokabular mit den Zuschauern. Unter den Teilnehmern herrscht Redebedarf: Philipp Potthast, mehrfacher Finalist der Bayerischen Meisterschaften, reimt pointiert über einen Flexitarier auf Abwegen, während sich die Neu-Münchnerin Biggi Rohm atemlos und zugespitzt über Leistungsdruck und systemimmanente "Lebenslauflückenausstaffierung" echauffiert. Yannik Sellmann, amtierender Bayerischer Poetry-Slam-Meister, stellt während eines Umzugs frustriert fest, dass er in den drei Jahren Münchenaufenthalt weder privat noch beruflich etwas erreicht hat. Das äußert sich im Neid gegenüber familiengründenden und kleinwagenfahrenden Freunden und endet mit einem Seitenhieb auf die eigene Lebensführung: "Meine Ziele erreichen sich von selber, weil sie Mitleid mit mir haben."

Sellmann ist es auch, der an diesem Abend den Einzeltitel gewinnt, den er mit einem zweiten, skurrilen Text übers Bergsteigen in Nordrhein-Westfalen gegen die Wahlberlinerin Leonie Warnke verteidigt. Es entbehrt keiner Selbstironie, wenn diese in "Meine WG ist jetzt Bourgeoisie" über die Espressotässchen mit goldenem Rand ihrer aus München stammenden Mitbewohnerin scherzt, oder in "Single" gerne eine Sehnenscheidenentzündung durch das "Nach-Rechts-Swipen" auf Tinder in Kauf nimmt. Dahingegen zeichnet der Münchner Sven Kemmler mit Bassstimme ein düsteres Bild von der Konkurrenz: "Lasst Berlin nicht als Ikeabällebad für Erasmusstudenten enden."

Obwohl Bühnenpräsenz und inhaltliche Aussagekraft der zwei Slam-Mannschaften ausgeglichen sind, geht der Gastgeber München aus dem Städtebattle knapp als Sieger hervor. Dem Heimvorteil geschuldet oder nicht.