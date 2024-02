In Großbritannien sind zuletzt so viele Bücher verkauft worden wie nie zuvor. Schuld sind ausgerechnet die jungen Leute - und Popstar Dua Lipa.

Von Felix Stephan

Zu den reichweitenstärksten Plattformen, die Schriftstellern heute zur Verfügung stehen, gehört der Buchclub von Dua Lipa. Auf Instagram hat der Popstar knapp 90 Millionen Follower, das sind, nur zur Einordnung, etwa dreimal so viel wie die BBC, fünfzehnmal so viel wie der Guardian und dreihundertmal so viel wie Englands größte Literaturzeitschrift Granta.