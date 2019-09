Frankfurt (Oder) (dpa/bb) - "Fontane, Kleist und andere Helden" stehen laut Motto im Mittelpunkt der diesjährigen Kleist-Festtage in Frankfurt (Oder). Die 29. Ausgabe des Theater- und Literaturfestivals wird unter dem Titel "Stürmische Zeiten" vom 17. bis 27. Oktober von der Stadt, dem Kleist Forum und dem Kleist-Museum in Frankfurt (Oder) veranstaltet. Neben Theateraufführungen stehen in diesem Jahr ein Poetry Slam und auch eine Jazz-HipHop-Kurzoperette auf dem Programm.

Zentrale Spielorte sind das Kleist-Museum und das Kleist-Forum in der Stadt. Seit 1991 ehren die Frankfurter Kleist-Festtage jährlich im Oktober den 1777 in der Stadt geborenen Dichter Heinrich von Kleist. In diesem Rahmen wird jährlich auch der Kleist-Förderpreis an Nachwuchs-Dramatiker verliehen. In diesem Jahr geht die mit 7500 Euro dotierte Auszeichnung zur Eröffnung der Kleist-Festtage an den aus Gera (Thüringen) stammenden Autoren und Dramaturgen Peter Thiers für sein Stück "Warten auf den Sturm".