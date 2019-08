Politisch und literarisch: Herbstlese geht in 23. Saison

Erfurt (dpa/th) - "Träume sind Schäume?" lautet das Motto der Erfurter Herbstlese in diesem Jahr - aber nicht als Fakt, sondern als Frage. Antworten darauf dürften bei geplanten 73 Veranstaltungen vielfältig ausfallen, vor allem aber auch politisch, wie das ein Programmschwerpunkt vorsieht. Das Motto sei sehr literarisch, sagte der Vereinsvorsitzende der Herbstlese, Dirk Löhr, am Mittwoch in Erfurt. Jeder träume zunächst für sich selbst. "Wenn es größere Gruppen betrifft, wird es aber auch schnell politisch."