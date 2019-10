Saša Stanišić erhält den Deutschen Buchpreis 2019. Das gab die Jury am Montag in Frankfurt am Main bekannt. Der Roman "Herkunft" gilt damit als das beste Buch des Jahres. "Unter jedem Satz dieses Romans wartet die unverfügbare Herkunft, die gleichzeitig der Antrieb des Erzählens ist", lautet die Begründung der Jury. "Verfügbar wird sie nur als Fragment, als Fiktion und als Spiel mit den Möglichkeiten der Geschichte." Der Autor beweise große Fantasie und verweigere sich "der Chronologie, des Realismus und der formalen Eindeutigkeit".

In "Herkunft" erzählt der 41-Jährige von seiner Großmutter, die langsam das Gedächtnis verliert, über die Flucht der Familie während des Bosnien-Kriegs nach Deutschland und behandelt dabei die Frage, welche Rolle Herkunft überhaupt spielt.

Der Autor, geboren 1978 in Višegrad, setzte sich gegen fünf andere Autoren durch. Außer Saša Stanišić waren dieses Jahr noch Jackie Thomae ("Brüder"), Raphaela Edelbauer ("Das flüssige Land"), Miku Sophie Kühmel ("Kintsugi"), Tonio Schachinger ("Nicht wie ihr") und Norbert Scheuer ("Winterbienen") nominiert.

Der Deutsche Buchpreis, 2005 erstmals vergeben, gilt als wichtigste Auszeichnung der Branche. Er wird vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels vergeben. Der Sieger erhält 25 000 Euro. Eine Jury aus sieben Kritikern wird jedes Jahr neu gewählt. Sie bestimmt die sechs Finalisten in einem mehrstufigen Verfahren.

Saša Stanišićs Romane erscheinen im Luchterhand Verlag. Er war in der Vergangenheit bereits zwei Mal für den Deutschen Buchpreis nominiert (Longlist). Schon 2014 hatte der aus Bosnien stammende Autor mit "Vor dem Fest" den Preis der Leipziger Buchmesse bekommen.

Im vergangenen Jahr hatte Inger-Maria Mahlke mit dem Roman "Archipel" den Deutschen Buchpreis gewonnen. Darin geht es um drei Familien aus unterschiedlichen sozialen Klassen, in denen die Geschichte Spaniens Brüche und Wunden hinterlässt.

Die Gewinner des Deutschen Buchpreises der vergangenen zehn Jahre:

2018: Inger-Maria Mahlke für "Archipel"

2017: Robert Menasse für "Die Hauptstadt"

2016: Bodo Kirchhoff für "Widerfahrnis"

2015: Frank Witzel für "Die Erfindung der Roten Armee Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969"

2014: Lutz Seiler für "Kruso"

2013: Terézia Mora für "Das Ungeheuer"

2012: Ursula Krechel für "Landgericht"

2011: Eugen Ruge für "In Zeiten des abnehmenden Lichts"

2010: Melinda Nadj Abonji für "Tauben fliegen auf"

2009: Kathrin Schmidt für "Du stirbst nicht"