Der Autor überschreite und erweitere die Grenzen der Literaturproduktion, hieß es in der Begründung der Akademie. Bekannte Werke von Egger sind unter anderem „Diskrete Stetigkeit“ und „Farbkompartimente“. Er wurde 1963 in Südtirol geboren und ist Professor für Sprache und Gestalt an der Muthesius-Kunsthochschule in Kiel.

Die Akademie vergibt den Preis jedes Jahr an einen Schriftsteller oder eine Schriftstellerin. Er ist einer der renommiertesten Literaturpreise in Deutschland. In der Vergangenheit wurden unter anderem Max Frisch, Erich Kästner und Heinrich Böll ausgezeichnet. Im vergangenen Jahr gewann Lutz Seiler. Der Büchner-Preis ist mit 50 000 Euro dotiert.

Für die Auszeichnung können der Jury Schriftstellerinnen und Schriftsteller vorgeschlagen werden, die in deutscher Sprache schreiben, durch ihre Arbeit und Werke in besonderem Maße hervorgetreten sind und die an der Gestaltung des gegenwärtigen deutschen Kulturlebens wesentlichen Anteil haben.