Bremen (dpa/lni) - Das Genre Bilderbuch hat seinen Umsatzanteil in der Warengruppe Kinder- und Jugendbücher in den vergangenen Jahren stetig gesteigert. 2018 wurde mit 22,8 Prozent der zweitgrößte Anteil nach dem "Kinderbuch bis 11 Jahre" erreicht, wie aus Zahlen des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels hervorgeht. 2014 belief sich der Anteil noch auf 18,6 Prozent. An der Bremer Universität widmet sich seit 2005 ein Institut der Erforschung der Bilderbücher, die meistens, aber nicht immer Kinder als Zielgruppe haben. "Die Bücher, die wir hier haben, sind Bücher, die Welten öffnen", sagte Institutschefin Elisa Hollerweger.