Bamberg (dpa/lby) - Das Sams regelt in Bamberg seit Donnerstag auf einer Ampel den Verkehr - zumindest auf einem Spielplatz. "Kinder können so spielerisch die Verkehrsregeln lernen", sagte Ulrike Siebenhaar von der Stadt. "Wir glauben, dass die Ampel im Dauerbetrieb sein wird."

Eigentlich sollte die Ampel mit der Kinderbuchfigur von Paul Maar in der Innenstadt installiert werden. Ganz in der Nähe des Hauses, wo die Sams-Filme gedreht wurden. "Die Ampel sollte dort zum 80. Geburtstag von Paul Maar leuchten, der selbst in Bamberg lebt", sagte die Sprecherin. Fast zwei Jahre ist das nun her - seitdem kämpfte die Stadt um die Sonderampel.

Denn Bayern hält aus Sicherheitsgründen an den bekannten Ampelsignalen fest. Möchte eine Kommune andere Lichtzeichen installieren, übernimmt sie das Risiko. "Wenn an der Ampel ein Unfall passiert wäre, müssten wir dafür die Verantwortung tragen", erklärte Siebenhaar. Der Bezirk Oberfranken legte deshalb Veto ein.

Auch Augsburg musste beim zuständigen Bezirk Schwaben damals viel Überzeugungsarbeit leisten, erinnerte sich Stadtsprecherin Elisabeth Rosenkranz. Seit Juli 2017 leuchtet in der Nähe der Puppenkiste ein Kasperl - allerdings nur in Grün. Ein Kompromiss, um das Unfallrisiko zu minimieren. Bislang ging nach Angaben der Stadt auch alles gut.

Bamberg entschied sich trotzdem lieber für den Spielplatz. "Zwei Samsfiguren und fünf Wunschpunkte können Kinder dort schon entdecken", sagte Siebenhaar. "Die neue Sams-Ampel passt deswegen wunderbar dorthin." Die Geschichten über den Kinderheld mit den blauen Wunschpunkten im Gesicht füllen neun Bücher. Nach Verlagsangaben wurden im deutschsprachigen Raum bislang mehr als 4,8 Millionen Exemplare verkauft.