18. September 2018, 18:53 Uhr Literatur An den Rändern liegt die Kraft

Von "Innerfern" bis "Außerfern" - eine Annäherung an den Münchner Schriftsteller Gerhard Köpf zum 70. Geburtstag

Von Antje Weber

"Nichts ist entschieden, und nichts geht verloren. Alles kann wiedergefunden werden, solange Trost und Kraft reichen und unsere Sehnsucht ungehemmt begehrt." Diese Sätze sind das Ende. Diese Sätze sind ein Anfang. Mit ihnen lässt Gerhard Köpf im Jahr 1983 seinen ersten Roman "Innerfern" enden. Mit ihnen lässt er im Jahr 2018 seinen bisher letzten Roman "Außerfern" beginnen.

Wenn alles wiedergefunden werden kann, muss doch auch Gerhard Köpf zu finden sein? Im noch leeren Stadtcafé, in dem man an einem Vormittag im September verabredet ist, wird einer wie er ja nicht verloren gehen. Ein Blick vor die Tür, und da steht er auf dem Jakobsplatz, eine sehr große, sehr schwarze Erscheinung mit dunkler Sonnenbrille. Einer, der Abstand hält. Einer, der nicht erkannt werden will.

Doch sobald er die Brille abgesetzt hat, sobald er sitzend auf Normalgröße geschrumpft ist, kommt langsam ein zweiter Gerhard Köpf zum Vorschein. Ein Erzähler, mit diesem Mittwoch 70 Jahre alt, dem erkennbar der Schalk in den Augen sitzt; vielleicht auch, schwerer sichtbar, die Melancholie im Nacken. Und wenn man sich später an unzählige Geschichten erinnert, an mitunter umwerfend komisch dargebotene Anekdoten aus einem reichen Leben und Wissen, sieht man vor allem ein Bild vor sich: ein mitreißendes, koboldhaftes Lachen. Ein Lachen, das nicht nur Mund oder Augen erfasst, sondern das ganze Gesicht, ja die ganze Gestalt: das große, homerische Gelächter des Gerhard Köpf.

Wer also ist dieser Schriftsteller, den man trotz eines umfangreichen Werks heute als einen großen Unbekannten der Münchner, der deutschen Literatur bezeichnen könnte? Am Rand verortet er sich selbst, schon immer. Geprägt hat den Sohn eines Postboten im Allgäu besonders eine Begegnung: Er freundete sich in seiner Jugend mit der viel älteren Dichterin, Fotografin, Ethnologin Ilse Schneider-Lengyel an. "Die Hexe vom Bannwaldsee" wurde sie rund um Schwangau abfällig genannt; dass sie an diesem See das erste Treffen der Gruppe 47 ermöglicht hatte, machte sie nicht weniger exotisch. "Sie war sehr verrufen und knapp vor dem Verhungern", erinnert sich Köpf; eine Einzelgängerin, wie er selbst. Sie wurde zu seiner "großen Lehrerin", brachte ihm die Weltliteratur nahe. Und irritierte ihn - indem sie immer wieder verschwand. Als sie gar nicht mehr wiederkehrte, machte sich der junge Mann nach Jahren auf die Suche. Die endete in einer Psychiatrischen Klinik, in der die Freundin inzwischen verstorben war. Köpf setzte ihr ein Denkmal: mit seinem poetischen, die Balance zwischen Erzählen und Verschweigen fein austarierenden Debütroman. Der sprechende Titel: "Innerfern".

Und so hatten sich die zwei großen Leidenschaften des Gerhard Köpf herausgeschält: für die Literatur - und für die Psychiatrie. Beides studierte er, beides hängt für ihn eng miteinander zusammen: "Man kann die Literatur als Archiv seelischer Störungen betrachten", sagt er, "es sind Simulationsräume bei vermindertem Risiko." Er selbst arbeitete zunächst als Literaturprofessor im In- und Ausland, später als Gastprofessor an der Psychiatrischen Klinik der LMU, mit dem Schwerpunkt Psychopathologie in Sprache und Literatur. Bis heute erklärt er seelische Störungen anhand literarischer Werke; jüngst beschrieb er etwa in einer Fachzeitschrift den literarischen Wandel der Syphilis anhand von Büchner oder Ibsen. Wie eng verwoben Literatur und Psychiatrie sind, zeigt sich laut Köpf auch darin, dass man vom "Werther-Syndrom" spricht oder vom "Stendhal-Syndrom" - letzteres bezeichnet übrigens eine Art Kulturschock: wenn Menschen, überwältigt von Kunstgenuss, Herzrasen bekommen. Ja, auch das gibt es.

Überhaupt Stendhal: Er ist einer von Köpfs Lieblingsautoren. Wie auch Eduard von Keyserling, der vor 100 Jahren in München starb; ein Syphilitiker übrigens, dessen Werke Köpf "atmosphärisch so fein" findet, dass er ihm unter dem Titel "Als Gottes Atem leiser ging" eine Erzählung gewidmet hat. "Es sind immer wieder Außenseiterfiguren, die mich anziehen", sagt er, "feine Spätlinge, aus der Zeit gefallen."

Natürlich kann man solche Sätze auch auf Köpf selbst beziehen. Und fasst ihn damit doch nicht ganz. Denn Außenseiter hin oder her: Er geht doch immer wieder von den Rändern dorthin, wo etwas los ist. Schon als Jugendlicher spielte er in John Sturges' Kriegsfilm "Gesprengte Ketten" als Statist mit; er selbst nennt es "Schwenkfutter", mit fröhlichen Augen. Als Schwenkfutter konnte man ihn auch in Oliver Stones Film "Snowden" sehen oder an den Kammerspielen in Toshiki Okadas "Nō Theater". Ein Widerspruch? Nicht unbedingt. "Ich gehe zwar viel nach außen, aber in Rollen", sagt Köpf, "Rollen schützen."

Überhaupt findet er: "Es ist gut, mehrere Spielbeine zu haben." Wer zum Beispiel, wie er, einem bürgerlichen Beruf nachgeht, ist nicht vom unsicheren Erfolg als Schriftsteller abhängig. Den gab es zwar auch, insbesondere in den Achtziger- und Neunzigerjahren. Nach seinem viel beachteten Debüt gewann Köpf den Bachmann-Preis, sein zweiter Roman "Die Strecke" über einen Bahnstreckenwärter wurde unter dem Titel "Wallers letzter Gang" verfilmt. Etliche seiner Romane, darunter "Piranesis Traum" oder "Papas Koffer", wurden unter anderen von Joachim Kaiser in dieser Zeitung rezensiert. Über Kaiser kann Köpf übrigens auch schöne Anekdoten erzählen oder über den Schriftsteller Gregor von Rezzori oder ...

Doch bleiben wir bei ihm selbst und seinem Werk. Zum Beispiel beim neuen Roman "Außerfern", der zusammen mit dem wiederaufgelegten Debüt "Innerfern" jüngst im kleinen Wiener Braumüller-Verlag erschienen ist. Die schillernde Außenseiterfigur im neuen Roman schlägt in gewisser Weise den Bogen zum ersten: Es geht um einen Tiroler Betrüger namens "Marandjosef" im 19. Jahrhundert, der ständig die Kleider und damit auch die Geschlechterrolle wechselte - eine ruhelose, einzelgängerische Figur. Dabei vermischt Köpf wieder einmal Fakten und Fiktion; die "Diskretion der Fiktion" ist ihm ohnehin wichtig, alle heutigen Selbstentblößungstendenzen sind ihm fremd.

Ihm geht es darum, getreu seinem Programm mit seinen Geschichten "dem großen Vergessen zu trotzen". Und dabei meint er nicht sein eigenes Werk, oder zumindest nur so indirekt, dass man hier einmal direkt sagen muss: Es ist ihm zu wünschen, dass es von vielen Lesern wiedergefunden wird. Köpf aber geht es immer wieder um andere - ob Autoren oder Figuren, ob Daphne du Maurier oder Sherlock Holmes -, die zu Unrecht vergessen oder verkannt werden. Auch mit einer kleinen "Edition Gnadenbrot" - was für ein herrlicher Titel! - will er an sie erinnern.

Wer solche Ideen umsetzt, dem werden die Kraft und die Sehnsucht nicht ausgehen. Der Trost der Literatur ist einem Schreib- und Lesesüchtigen wie Köpf ohnehin gewiss. Und so geht er seinen Weg, einem Streckenwärter der Literatur gleich, der stillgelegte Strecken abwandert und darauf vertraut, dass nichts entschieden ist, nichts endgültig verloren geht. Das Wichtigste ist, im Fluss des Erzählens zu bleiben. "Komm, erzählen wir", heißt es in "Innerfern", denn "solange wir erzählen, sind wir unsterblich."

