26. April 2019, 18:40 Uhr Literarisches Leben Hase und Biber

Der Rowohlt-Verlag feiert seinen Umzug von Reinbek ins Zentrum von Hamburg, unmittelbar neben dem Hauptbahnhof.

Von Marie Schmidt

In Reinbek bei Hamburg fühlt sich ein Hase wahrscheinlich gerade sehr allein. Seine Nachbarn sind in die Stadt gezogen: Die Menschen vom Rowohlt Verlag haben ihm jahrelang beim Leben vor ihren Fenstern zugeschaut, wenn sie von ihrer Arbeit aufblickten, und jetzt auf ihrer Umzugsparty sehr liebevoll über ihn gesprochen. Überhaupt war da erstaunlich viel von Tieren die Rede.

Rowohlts neue Nachbarn sind das Ohnesorg-Theater, die Kommunikationsagentur Pixelpark und der Hauptbahnhof. Im März hat der Verlag zwei frisch umgebaute Etagen im Hamburger Bieberhaus bezogen, in denen sich vorher das Finanzamt Oberalster befand, und zwischendrin eine Anlaufstelle für Flüchtlinge. Kompakt aufgeräumt hat es der große Verlag hier, für Betriebsversammlungen wird man sich die Probebühne des Ohnesorg-Theaters ausleihen müssen, hieß es. Gefeiert wurde denn auch gegenüber, im Schauspielhaus. Das gut voll war mit etwa 500 Gästen, die neugierig kamen, auch auf den neuen Verleger, der Rowohlt seit Januar leitet, Florian Illies. Vielleicht sogar sensationslüstern, weil zuvor nicht zu klären gewesen war, warum seine erfolgreiche Vorgängerin Barbara Laugwitz den Posten an ihn verloren hatte, aber viele Thesen dazu im Umlauf waren: Der Verlegerwechsel zeige die Zähigkeit von Boy's Networks oder künde von neuen Strategien des Holtzbrinck-Konzerns, dem Rowohlt gehört. Wie dem auch sei, hatte Florian Illies, der eigentlich Journalist ist, Autor verschiedener Bestseller, und die letzten Jahre im Kunsthandel gearbeitet hat, es nicht nur mit einem neuen Beruf zu tun, sondern wurde darin auch mit Skepsis empfangen.

Dass seine Amtszeit jetzt mit diesem Umzug anfängt, hilft ihm sicher, auch wenn er von anderen beschlossen worden ist. Es kann ja nur ein gutes Zeichen sein, wenn ein Verlag von draußen in die Stadt zieht. Für die Mitarbeiter, die nicht mehr Stunden ihres Tages in S-Bahnen verbringen. Und für die Rolle eines geschichtsträchtigen Verlags wie Rowohlt als Institution: Man zeigt sich erreich- und ansprechbar und stellt sich als Akteur im Mittelpunkt des kulturellen Lebens der Stadt auf. Das wünschte sich auch Kultursenator Carsten Brosda (SPD) als Festredner. Der Konzerninhaber Stefan von Holtzbrinck ließ einige Scherze folgen über die Umsatzsteigerung, die er sich von der Innenstadtlage erwarte, sowie Ernstes über den Mut des Gründungsverlegers Ernst Rowohlt. Allzu Bedeutungsvolles über das Verhältnis von Mut und Umsätzen wäre bei einer solchen Feierstunde natürlich fehl am Platze.

Eine Scheu vor dem Tiefsinn drückte auch Florian Illies aus, indem er wegen des Namens des neuen Hauses viele Analogien zwischen Bibern und Büchermenschen zog (nachtaktiv, fleißig, monogam). Das Verflixte mit dem Tiefsinn ist aber, dass ihn erst keiner haben will und dann vermissen sie ihn doch. Und so wurde anschließend viel darüber geredet, ob da jemand eine programmatische Aussage herausgehört habe, und was der neue Verleger denn vorhabe mit dem Verlag. Der namensgebende Bieber, erfuhr man dann bei der Führung durch die noch nach Farbe riechenden neuen Rowohlt-Räume, war ein Mensch namens Theodor August Bieber und Leiter einer vormals auf dem Grundstück stehenden Knabenschule.