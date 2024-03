Von Alexander Menden

Das Offensichtliche vorweg: Mülheim ist nicht Hollywood, und die Kölner Stadthalle ist nicht das Dolby-Theater. In dem Sechzigerjahre-Bau mit seinen stoffbespannten Wänden sind zwar auch David Bowie und Metallica aufgetreten. Trotzdem wäre sicher nicht für jede, die weniger als eine Woche zuvor als Oscar-Nominierte in Los Angeles an den Academy-Awards teilgenommen hat, eine Leseveranstaltung im Rheinland und dann noch auf der "Schäl Sick" die nächstliegende Folgeveranstaltung.