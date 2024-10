Von Harald Hordych

Hilft nichts. Mit dem Lachen muss man anfangen. Man kommt nicht daran vorbei, wenn man an Liselotte Pulver denkt, die an diesem Freitag 95 Jahre alt wird. Das sogenannte Pulverlachen war immer der überzeugende Beweis ihrer leuchtenden Ausstrahlung und das Markenzeichen einer einzigartigen Komödiantin. Eine Szene entsteht sofort vor dem kinematografischen Auge, eine Szene aus Billy Wilders Meisterwerk „Eins, zwei, drei“: Eine Frau in einem weißen Kleid mit riesigen schwarzen Punkten tanzt vor drei finsteren Moskauer Apparatschiks. Diese Typen sind auf eine skurrile Weise unbeholfen wie unverhohlen machtversessen und sie sind hingerissen von so viel Schönheit. Und damit genug geködert für ein wildes Tauschgeschäft, bei dem sie übers Ohr gehauen werden. Sie, Liselotte Pulver, schwenkt zu Chatschaturjans Säbeltanz die gepunkteten Hüften und lacht dabei zu den Typen, aber auch über diese Typen, die ganze Situation und, ja: mindestens genau so auch über sich selbst.