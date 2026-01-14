Sadomaso, Hitler, Analsex, Gestapo, Sperma, Stalingrad. Für die Kabarettistin Lisa Eckhart ist es erst dann ein guter Abend. Natürlich muss auch die Kleidung dazu passen. Ein Dienstagabend im Haus Auensee, Leipzig. Eckhart betritt die Bühne in einer Uniform aus engem Leder. Die Nazi-Domina-Ästhetik erscheint bleiern alternativlos für eine Künstlerin, die sich das Zufügen von Schmerz zur Karriereaufgabe gemacht hat. Ihr neues Programm ist durchzogen von einer niederschmetternden Traurig- und Gestrigkeit, die schon der Name verrät: „Ich war mal wer“.