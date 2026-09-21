Blättert man diverse Parteiprogramme durch, kommt man wahrscheinlich nicht sofort darauf, aber: 51,4 Prozent der Wahlberechtigten in Deutschland sind Frauen. Wenn diese Frauen wählen, treffen sie andere Entscheidungen als Männer, darüber sollten sich Parteien Gedanken machen. Die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung hat dazu eine im vergangenen Jahr veröffentlichte Studie erstellen lassen: „Die Polarisierung der Geschlechter: Der moderne Gender-Gap im Wahlverhalten bis 2025“. Das Kapitel über das Wahlverhalten junger Frauen trägt den schönen Titel „Off the Charts“. Es sprengt jede Statistik.