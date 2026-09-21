Blättert man diverse Parteiprogramme durch, kommt man wahrscheinlich nicht sofort darauf, aber: 51,4 Prozent der Wahlberechtigten in Deutschland sind Frauen. Wenn diese Frauen wählen, treffen sie andere Entscheidungen als Männer, darüber sollten sich Parteien Gedanken machen. Die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung hat dazu eine im vergangenen Jahr veröffentlichte Studie erstellen lassen: „Die Polarisierung der Geschlechter: Der moderne Gender-Gap im Wahlverhalten bis 2025“. Das Kapitel über das Wahlverhalten junger Frauen trägt den schönen Titel „Off the Charts“. Es sprengt jede Statistik.
DebatteWas, wenn Frauen nicht mehr gegen ihre Interessen wählen?
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Die Linke wird immer weiblicher, rechte Parteien männlicher. Dafür gibt es Gründe – deren politisches Potenzial womöglich noch gar nicht ausgeschöpft ist.
Von Susan Vahabzadeh
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