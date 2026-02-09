Die Vergleiche mit den Heldengeschichten der griechischen Mythologie waren schnell bei der Hand, nachdem die erfolgreichste Skirennläuferin der Welt im olympischen Abfahrtslauf von Cortina d'Ampezzo an einem der ersten Tore hängengeblieben und schwer gestürzt war: Lindsey Vonn habe das Schicksal oder gar die Götter herausgefordert, raunte manch ein Beobachter, das konnte ja gar nicht gut gehen ...
DebatteAlles andere als eine normale Patientin
Lesezeit: 5 Min.
Die hitzigen Diskussionen um den schweren Sturz von Skirennfahrerin Lindsey Vonn zeigen: Der Athletenkörper ist keine Privatsache mehr, sondern für alle Welt durchleucht- und bewertbar.
Essay von Werner Bartens
