Die Vergleiche mit den Heldengeschichten der griechischen Mythologie waren schnell bei der Hand, nachdem die erfolgreichste Skirennläuferin der Welt im olympischen Abfahrtslauf von Cortina d'Ampezzo an einem der ersten Tore hängengeblieben und schwer gestürzt war: Lindsey Vonn habe das Schicksal oder gar die Götter herausgefordert, raunte manch ein Beobachter, das konnte ja gar nicht gut gehen ...