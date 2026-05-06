Die Reflexe um Lindsey Vonns Auftritt auf der Met Gala zeigen: Für viele ist es anscheinend immer noch verstörend, wenn eine Frau mit ihrem Körper macht, was sie eben will.

Man hätte sie vor lauter Heidi Klum auch übersehen können an diesem Abend in New York, mit ihrem vergleichsweise schlichten Meerjungenfrauen-Kleid von Thom Browne. Das glitzerte im Blitzlichtgestöber auf dem roten Teppich der Met Gala zwar wie ein Eiskristall, schien aber sonst wenig zu tun zu haben mit dem überwölbenden Thema: „Fashion is Art“, Mode ist Kunst. Lindsey Vonns Auftritt stach trotzdem ins Auge – allerdings durch das, was in diesen Stunden des Glamours beinahe unsichtbar wurde. Man könnte auch sagen: Vonns Kostüm an diesem Abend war die Kunst der Unversehrtheit, und auf dem Dresscode-Memo, das einzig sie erhalten hatte, stand: „Come as you are“.