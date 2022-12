Gastbeitrag von Julian Müller und Astrid Séville

Seit einigen Wochen ist Bundesfinanzminister Christian Lindner Gastgeber eines neuen Interview-Podcasts, der auf seine Person zugeschnitten ist und entsprechend den markigen Titel "CL+" trägt. Wie in den vergangenen Wahlkämpfen der FDP verbindet die optische Aufmachung jugendliche Grellheit mit staatstragender Sachlichkeit. Die dominierenden Farben auf dem Cover sind Gelb und Pink. Lindner ist darauf im Anschnitt zu sehen, mit Hemd, Krawatte und nachdenklichem Blick. In der ersten Folge begrüßte er Michel Friedman als Gast, in den folgenden die Unternehmerin Jeannette zu Fürstenberg, den Finanzexperten Thomas Kehl sowie den ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck. Christian Lindner selbst tritt als leiser, zugewandter Fragesteller auf, dem spürbar an einem Austausch mit seinem Gegenüber gelegen ist.