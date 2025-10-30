Ins Studio gekommen. Geheult. Beschlossen, daraus ein Album zu machen, und es in nur zehn Tagen geschrieben. So, sagt Lily Allen, habe es sich zugetragen. Nun ist es erschienen, „West End Girl“ heißt es. Die Sängerin, 40 Jahre alt, erzählt darin eine Geschichte, die in Gossip-Medien nachgeplappert wird, weil sie Allens Aussagen in Interviews zufolge zu sehr, sehr weiten Teilen auf dem basiert, was wirklich passierte, als ihre Ehe mit dem Schauspieler David Harbour („Stranger Things“) kaputtging. Nicht alles daran sei wahr, sagt sie. Aber alles daran klingt so, als könne sie es sich unmöglich ausgedacht haben. Ein ziemlich sicheres Indiz für große Kunst.