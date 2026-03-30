Autoren von erfolgreichen Büchern, Serien und Filmen haben es nicht leicht. Denn mit dem Erfolg gehen auch große Erwartungen der Fangemeinde einher. Wie sollten sich Charaktere entwickeln, was muss unbedingt passieren, und, vielleicht am leidenschaftlichsten diskutiert: Wer sollte mit wem zusammenkommen?
GamesEndlich wiedervereint
Lesezeit: 3 Min.
Das „Life is Strange“-Universum rund um die zeitreisende Fotografin Max Caulfield endet nach mehr als zehn Jahren. Leider verrät das Spiel in der Abschiedsvorstellung sein wichtigstes Prinzip.
Von Marie Gundlach
Games:Ohne uns ist alles schöner
Gras pflanzen, Häuser bauen, Beete bewässern: In dem Spiel „Pokémon: Pokopia“ renaturiert „Ditto“ fleißig. Wer in dieser heilen Welt keinen Platz hat, ist der Mensch. Das sollte uns zu denken geben.
Lesen Sie mehr zum Thema