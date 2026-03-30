Autoren von erfolgreichen Büchern, Serien und Filmen haben es nicht leicht. Denn mit dem Erfolg gehen auch große Erwartungen der Fangemeinde einher. Wie sollten sich Charaktere entwickeln, was muss unbedingt passieren, und, vielleicht am leidenschaftlichsten diskutiert: Wer sollte mit wem zusammenkommen?