Im Jahre 1815 verliebte sich Goethe erneut und schrieb den "West-östlichen Divan". Wie man heute weiß, huldigte er darin nicht nur der 35 Jahre jüngeren Marianne von Willemer, sondern diese steuerte selbst einige Gedichte zur Sammlung bei. Im Hofspielhaus trifft man nun auf Marianne, dargestellt von der unverwüstlichen Inge Rassaerts.

Christine Brammer inszeniert in ihrem Theater einen Divan-Abend mit Liedern, Texten und kulinarischen Leckereien (also was zu essen). Lisa Salman und die Schwestern Wissam und Walaa Kanaieh singen und rezitieren auf Arabisch, die Mezzosopranistin Cornelia Lanz singt auch, und Yukiko Naito-Fendrich begleitet am Klavier Lieder von Strauss, Schumann, Schubert und Hugo Wolf, die auf Gedichten aus Goethes Gedicht-Sammlung beruhen. Dazu kommen arabische Lieder, begleitet von Oud, Hackbrett und der irakischen Trommel: "Reich mir, oh Schenke, das Glas."

West-östlicher Divan, Hofspielhaus, 6. und 9. Nov., 20 Uhr, 10. Nov., 11 Uhr