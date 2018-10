17. Oktober 2018, 18:53 Uhr Lichtkunst Geschichte zum Leuchten bringen

Der Multimediakünstler Philipp Geist wird für seine Installationen in aller Welt gefeiert. In Weilheim will er zum zweiten Mal mit einem internationalen Festival glänzen

Von Sabine Reithmaier

Philipp Geist kommt gleich ins Schwärmen. Redet von der ganz besonderen Stimmung, die das Lichtkunst-Festival in Weilheim vor zwei Jahren auszeichnete, schildert die staunenden Gesichter der Besucher, lobt die sozialen Fähigkeiten seiner Kunst. "Ihre Magie holt alle Menschen ein, aus allen Generationen, aus allen Schichten - da gibt es keine Ausgrenzung." Genau das soll sich in der zweiten Auflage des Festivals an diesem Wochenende wiederholen. Das würde er sich jedenfalls wünschen.

Geist, der seine Jugend in Weilheim verlebt hat, leitet das internationale Festival zum zweiten Mal. "Ein Kraftakt", sagt er. "Und ein Herzensprojekt." Nicht nur für ihn, sondern auch für die ehrenamtlichen Mitglieder des Vereins "Lichtkunst", mit denen er das zweitägige Ereignis stemmt. Der 42 Jahre alte, in Berlin lebende Multimediakünstler, weltweit für spektakuläre Installationen gefeiert, ist ein Glücksfall für die Stadt. Zum einen kennt er in Weilheim jede Ecke, weiß deshalb genau, welche Arbeiten realisierbar sind. Zum anderen ist er in der Lichtkunstszene bestens vernetzt, kann gezielt für Gebäude und Plätze Kollegen ansprechen. "Ich überlege mir vorher, welche Arbeit von wem wohin passen könnte." Alle Künstler, die er ansprach, sind der Einladung gefolgt, auch weil sie wissen, dass Geist für Qualität steht und nicht für billige Licht-Effektshows, die es inzwischen zuhauf gibt.

Aus Ungarn kommt László Bordos, international mit 3-D-Mapping-Projekten unterwegs. Er bespielt mit "Flow" das Gattinger-Haus, ein Gebäude mit traditioneller Lüftlmalerei. Bordos arbeitet abstrahierend, grafisch und meist in Schwarz-Weiß - "das könnte ganz neue Bildwelten geben", sagt Geist. Den Festivalstadel, den Treffpunkt in der Altstadt, lässt wieder der Münchner Architekt und Lichtkünstler Julian Mayer erstrahlen. Boris Petrovskys Lichtobjekt "Die grelle Kammer" schimmert in der Stadtpfarrkirche St. Hippolyt, und die Videokünstlerin Vanessa Hafenbrädl nimmt sich mit ihren Fabelwesen den Löwenturm am Mittleren Graben vor, zur Musik von zwei anderen Weilheimern übrigens: den The Notwist-Gründern Markus und Micha Acher.

Geist selbst ist wie vor zwei Jahren am Marienplatz zu finden. "Weilheim fades" nennt sich seine begehbare Licht- und Videoinstallation, eine Weiterentwicklung der 2016 begonnenen Arbeit "Weilheim drifts", in der sich der Künstler mit der Geschichte der Stadt auseinandersetzt, auch mithilfe von Fotos historischer Persönlichkeiten. Seine Video-Mapping-Installationen verzichten auf Leinwände, dafür verwandeln sie Architekturen in bewegte, malerische Lichtskulpturen. Die Musik liefert der Berliner Komponist Lukas Taido.

Im Festivalstadel, jenem Ort, in dem Geist 1996 seine erste Ausstellung mit großformatigen Bilder hatte, gibt es nicht nur eine Bar und Künstlergespräche, sondern auch eine weitere Kammer Boris Petrovskys und die "M-Sphären" Björn Dahlems, Professor an der Bauhaus Universität Weimar. Er formt seine Skulptur aus ineinander verschlungenen Leuchtringen, die wie Umlaufbahnen in fernen Galaxien wirken.

Ein absolutes Novum ist die Ausstellung im Weilheimer Stadtmuseum. Dort finden sich nicht nur Arbeiten aller Festivalkünstler, sondern sogar Otto Piene, der Lichtkunstpionier schlechthin, ist dort mit Werken vertreten. Neu ist auch die "Nacht der Träume" des Theater Anu. Die Berliner Gruppe bietet an verschiedenen Orten poetische Performance-Kunst, gestaltet surreale Bilder hinter Wassergläsern oder lässt in Schattenspielen mythische Figuren auferstehen. Und erstmals hat Geist auch Schüler des Weilheimer Gymnasiums integriert, die ein eigenes Projekt verwirklichen. "Ich sehe was, was du nicht siehst" nennt sich die Projektion von Fotoarbeiten und interaktive Anordnungen.

Noch größer soll das Festival auf keinen Fall werden. "Da tut man sich im Hinblick auf die Qualität keinen Gefallen", sagt Geist. Ein bisschen familiär soll das Ganze trotz aller Internationalität auch bleiben. "Ich möchte ein feines gutes Programm bieten, nichts Verwässertes," sagt er. Sieht so aus, als würde ihm das wieder gut gelingen.

Lichtkunst Weilheim, Freitag und Samstag, 19. und 20. Oktober, 19 bis 23 Uhr, bei jedem Wetter, Eintritt frei, nfos unter www.lichtkunst-weilheim.de; Ausstellung im Stadtmuseum Weilheim, Dienstag bis Samstag, 10 bis 17 Uhr, So., 14 bis 17 Uhr, bis 18. November.