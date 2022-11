Zu den Protesten in China

Mundschutz, Kerze und weiße Blätter: Proteste gegen die Corona-Politik in Peking.

Jetzt kesseln Polizeieinheiten Demonstranten ein: Wie das Coronavirus in Xi Jinpings Imperium zu Covid-1984 mutierte.

Gastbeitrag von Liao Yiwu

23. Januar 2020 - Wuhan wird abgeriegelt

Am 23. Januar 2020 kommt in der südchinesischen Stadt Wuhan der gesamte Verkehr zum Erliegen. Kein Bus, kein Zug, kein Inlandsflug, keine U-Bahn und keine Fähre fahren mehr aus der Zehnmillionenstadt hinaus, deren Bewohner über Lautsprecherdurchsagen wiederholt angewiesen werden, die Stadt unter keinen Umständen zu verlassen. Der internationale Schiffsfrachtverkehr und internationale Flüge aber bleiben von diesem Verbot zunächst unberührt, und noch mehrere Wochen lang fliegen Hunderttausende Passagiere aus den infizierten Gebieten in alle Welt.