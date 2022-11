Klebeprotest in der Elbphilharmonie

Angeklebt, mitsamt Stange backstage in der Elphie: Die Aktivisten der "Letzten Generation".

Über das Festkleben der "Letzten Generation" am Pult der Elphi lässt sich sagen: So lustig geht selten etwas schief.

Von Cornelius Pollmer

In der Hamburger Elbphilharmonie ist am Mittwochabend vergangener Woche eine viel beachtete Störung zur Aufführung gekommen. Die Sächsische Staatskapelle wollte Brahms und Beethoven zur Aufführung bringen. Kurz vor Beginn des Abends betraten zwei mit Warnwesten behängte Aktivisten der "Letzten Generation" das Dirigentenpodest, klebten sich an dessen Geländer fest und trugen ihre Protestprosa vor. Über den Konzertsaal der Elbphilharmonie hinaus war davon auch deshalb viel die Rede, weil sich besagtes Geländer überraschend leicht aus dem Podest lösen ließ und die Aktivisten somit zwar bei der Stange blieben, jedoch nicht lange vor den Augen des unmittelbar ungeduldigen Publikums, das schon laut buhte, bevor der Sekundenkleber angezogen hatte. Sondern die beiden wurden, angeklebt, mitsamt Stange backstage gebracht.