Wer wissen will, was junge Autorinnen und Autoren in München umtreibt, der ist an diesem Donnerstag im Literaturhaus richtig: Hier stellen sich acht Literaturstipendiaten vor und werden zugleich ausgezeichnet: Sieben erhalten je 6000 Euro als Stipendien der Stadt München; diese werden ebenso wie der mit 3000 Euro dotierte Leonhard und Ida-Wolf-Gedächtnispreis alle zwei Jahre vergeben.

Um mit letzterem Preis anzufangen: Er geht an Annegret Liepold für das Romanprojekt "Überlandfahrt". Vor allem Romanprojekte haben die Jury auch bei den weiteren Stipendien überzeugt: Valerie Bäuerlein hat mit "Koh Tao" einen Reiseroman geschrieben; Konstantin Ferstl erzählt in "Die Erfrorenen Lande" von einer gescheiterten Liebe; um einen Bergsteiger und "Seilschaften" geht es bei Sibylla Hirschhäuser, und in "Agram" greift Hrvoje Milković Länderklischees auf.

Außerdem wird Andrea O'Brien für die Übersetzung von Jessie Greengrass' Roman "Sight" aus dem Englischen ausgezeichnet, Nina Basovic Brown für ihr Kinderbuch "Leontine" und Efua Traoré für ihr Jugendbuch "Die Hüter des Schlafes". Jetzt braucht es nur noch ein paar Verlags-Scouts im Publikum, und das Strahlen der Preisträger dürfte noch ein wenig intensiver ausfallen.

Münchner Literaturstipendiaten, Do., 5. Dezember, 19 Uhr, Literaturhaus, Salvatorplatz 1, Eintritt frei