4. Februar 2019, 18:43 Uhr Lesereihe Literatur als Experiment

Das Kollektiv "Konvolut" plant einen Fortsetzungsroman

Von Anika freier

Ein musikalisches Wortspiel soll es sein. Eine Synthese aus Literatur, Musik und Bild. Und ein Experiment, an dessen Anfang eine leere Seite steht und aus dem am Ende ein gebundener Roman werden soll. Das Münchner Künstlerquartett Konvolut ruft eine neue Lesereihe ins Leben, die innovativer kaum sein könnte. Über ein Jahr wird monatlich eine Lesung stattfinden, und nach dem konventionellen Auftritt eines Autors wird es ziemlich unkonventionell.

Konvolut ist "ein Kollektiv von Menschen mit eigenen und geteilten Eigenschaften, und dazu gehören Musik und Literatur", beschreibt Marco Böhlandt, promovierter Wissenschaftshistoriker, seine Truppe, der er als Autor und Trompeter angehört. Mit dabei sind außerdem die Schauspielerin Katharina Neudorfer und die Musiker Erik Weingarten und Kilian Kemmer. 2012 taten sie sich zusammen mit dem Wunsch, Musik und Literatur nicht länger als getrennte Künste anzusehen, sondern die Möglichkeiten eines Zusammenspiels zu ertasten. Für die Literaturreihe sicherten sie sich zudem die Unterstützung von Daniel Kluge, der die Texte mit Illustrationen untermalen wird.

"Eine unendliche Geschichte" lautet der bezeichnende Titel der Reihe, in der das eigentliche Werk - ein Fortsetzungsroman, den ein Kollektiv schreiben wird - entstehen soll. Das Kollektiv liefert die Ideen, die Protagonisten, die Handlungsorte, den Titel - die Geschichte. In einer Art Schreib- und Ideenparcours und in einer offenen Diskussion können "die Gäste alles beisteuern, was sie können und wollen", sagt Böhlandt, der nach der Auftaktveranstaltung das erste Kapitel schreiben wird. Die nächsten Kapitel sollen von verschiedenen Autoren verfasst werden, die sowohl aus dem Konvolut-Quartett als auch von außen kommen können.

Konkrete Vorbilder für das Literaturprojekt gibt es nicht. "In dieser radikal-demokratischen Form ist das nicht nur für uns eine Premiere", sagt Böhlandt. Unterstützt werden die Konvolut-Künstler beim Auftakt von Hans Platzgumer, der als Schriftsteller, Musiker, Komponist und Produzent perfekt in das Konzept passt. Wie es danach weitergeht? "Da sind wir völlig offen", sagt Böhlandt.

Konvolut-Literaturreihe, Dienstag, 5. Februar, 19.30 Uhr, Bahnwärter Thiel, Tumblingerstr. 29