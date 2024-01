Von Jakob Biazza

Gerade haben sie bei Resonance Records noch mal ein paar sehr alte Aufnahmen hervorgegründelt: drei Clubkonzerte, zwei aus dem Penthouse Jazz Club in Seattle, eine aus dem Village Vanguard in New York, 1966 und 1967. Der Pianist Les McCann war da gerade noch nicht der Jazzsoul-Star, der er bald darauf werden sollte. Aber er hatte bereits bis in die letzte Faser jene urwüchsige Kraft austrainiert, die ihn bald recht ungebremst und regelmäßig in die Charts schieben sollte - die Pop-Charts, wohlgemerkt.