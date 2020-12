Von Willi Winkler

Jeder halbwegs anständige Mensch leidet unter einem Trauma: die Kindergartenfreundin hat der Lieblingspuppe die Haare abgeschnitten, der Arsch aus dem Nachbarhaus ist mit seinem Angeberrad über den Bagger gefahren. Oder, am schlimmsten, der schneeweiße Speedy, der sich in seinem Hasenstall immer so lieb streicheln ließ, lag am Sonntag entfellt und braun und kross auf dem Teller. John Lennon verlor mit siebzehn seine Mutter Julia. Auf dem Heimweg ging sie quer über die Straße zur Bushaltestelle, ein Auto - sie war sofort tot.