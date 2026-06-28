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LiteraturEine solche Siegerin haben sie dort noch nie gesehen

Lesezeit: 6 Min.

„Ich war auch total gerne Pflegerin“: die Schriftstellerin und Bachmann-Preisträgerin Lena Schätte.
„Ich war auch total gerne Pflegerin“: die Schriftstellerin und Bachmann-Preisträgerin Lena Schätte. Wolfgang Jannach/APA/dpa

Lena Schätte bekommt in Klagenfurt den Ingeborg-Bachmann-Preis. Der Jubiläumswettbewerb zeigt, was heute auf dem Spiel steht, wenn man von Literatur reden will.

Von Marie Schmidt

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Fünf heiße Klagenfurter Tage lang sind die Literaturmenschen aufgeregt durcheinander gewuselt, haben geschwitzt und über entwürdigende Bedingungen geschimpft. Eine aber strahlte freudvolle Ruhe aus. Das sei hier so etwas für sie, wie für andere der Eurovision Song Contest, sagte sie. Etwas, das sie immer schon von Ferne beobachtet habe, und jetzt sei sie etwas nervös, aber es sei so schön unter den Kollegen.

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Schriftstellerin Lena Schätte
:Wir sind halt nicht wie die

Lena Schätte arbeitet als Psychiatriekrankenschwester in einer Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen. Und hat einen unglaublich guten Roman über das Aufwachsen mit einem alkoholkranken Vater geschrieben – im Café eines Hagebaumarkts. Ein Ortsbesuch.

SZ PlusVon Bernhard Heckler

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