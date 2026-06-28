Lena Schätte bekommt in Klagenfurt den Ingeborg-Bachmann-Preis. Der Jubiläumswettbewerb zeigt, was heute auf dem Spiel steht, wenn man von Literatur reden will.

Fünf heiße Klagenfurter Tage lang sind die Literaturmenschen aufgeregt durcheinander gewuselt, haben geschwitzt und über entwürdigende Bedingungen geschimpft. Eine aber strahlte freudvolle Ruhe aus. Das sei hier so etwas für sie, wie für andere der Eurovision Song Contest, sagte sie. Etwas, das sie immer schon von Ferne beobachtet habe, und jetzt sei sie etwas nervös, aber es sei so schön unter den Kollegen.