7. August 2019, 19:19 Uhr Gastbeitrag Was uns zu dem macht, was wir sind

Lena Gorelik, geboren 1981 in Sankt Petersburg, lebt in München.

Die Schrifstellerin Lena Gorelik kam als Elfjährige in eine schwäbische Kleinstadt. Sie verstand Mathe und Musik. Sonst nichts. Über den Weg in ein neues Leben und die Menschen, die man nie vergisst.

Gastbeitrag von Lena Gorelik

Das Mädchen hofft, nicht aufzufallen. Es hofft, dass die Zeit schnell vergeht, obwohl fünf Stunden lange dauern, eigentlich endlos. Es hofft, nichts falsch zu machen, nicht in der Schule. Nicht in Deutschland. Das Mädchen hofft, dass sie Mathe haben, weil es Mathe an den Zahlen erkennt. Es braucht keine Sprache für Mathe. Das Mädchen hofft am meisten: übersehen zu werden. Es erinnert sich in seiner Muttersprache daran, wie es war, jemand zu sein.

Das Mädchen hat keine mangelnden Deutschkenntnisse, ...