Der Schriftsteller beschreibt in seinem Roman "Stern 111" die Neuordnung der Berliner Gesellschaft in der Übergangszeit von 1989/90.

Der Schriftsteller Lutz Seiler hat den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Belletristik erhalten. In seinem Roman "Stern 111" erzählt er von der "Neuordnung der Dinge in der Wendezeit von 1989/90. Er schreibe darin private und politische Geschichte, ohne die Geste des Wenderomans bemühen zu müssen.

Der Preis in der Kategorie Sachbuch geht an Bettina Hitzer für "Krebs fühlen. Eine Emotionsgeschichte des 20. Jahrhunderts". Hitzer zeichne in ihrem Buch "die Geschichte dieser Krankheit so umfassend nach, wie es bisher noch nicht geschehen ist", begründet die Jury. Dabei schreibe sie Gesellschaftsgeschichte.

Als beste Übersetzerin wird Pieke Biermann für ihre Übertragung des Romans "Oreo" aus dem amerikanischen Englisch von Fran Ross ausgezeichnet. Das Deutsche bekomme bei ihr eine "schrill schöne Vielgestalt", die es "auf so engem Raum selten gesehen hat", begründet die Jury.

Die Nominierten der drei Kategorien im Überblick

Belletristik:

Verena Güntner, "Power" (DuMont)

Maren Kames, "Luna Luna" (Secession)

Leif Randt, "Allegro Pastell" (Kiepenheuer & Witsch)

Ingo Schulze, "Die rechtschaffenen Mörder" (S. Fischer)

Lutz Seiler, "Stern 111" (Suhrkamp)

Sachbuch/ Essayistik:

Übersetzungen:

Der Preis der Leipziger Buchmesse wird seit dem Jahr 2005 verliehen und ist mit insgesamt 60 000 Euro dotiert. 2019 gewann in der Kategorie Belletristik Anke Stelling mit "Schäfchen im Trockenen", als bestes Sachbuch wurde Harald Jähners "Wolfszeit. Deutschland und die Deutschen 1945-1955" ausgezeichnet und in der Kategorie Übersetzung gewann Eva Ruth Wemme für ihre Übertragung von Gabriela Adameşteanus Roman "Verlorener Morgen" aus dem Rumänischen.