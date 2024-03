Von Felix Stephan

In einen Clemens-Setz-Roman würde sich die Welt an dieser Stelle wahrscheinlich falten. Auf der einen Seite würde sich der Krieg in der Ukraine in die Höhe heben, auf der anderen Seite der Krieg in Gaza, und im Verlaufe der 700-seitigen Romanhandlung würde es immer dunkler werden, und alle würden langsam den Verstand verlieren, bis sich schließlich Awdijiwka und Rafah im Himmel über Leipzig berühren.