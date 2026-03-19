Pünktlich um 16 Uhr beginnt die Verleihung des Preises der Leipziger Buchmesse in der schönen, an ein Gewächshaus erinnernden Glashalle im Zentrum des Geländes. Die Bestuhlung der geladenen Gäste ist von Bäumen umstanden. Ein kleiner Videozusammenschnitt aller Verleihungen von 2005, als der Preis erstmals verliehen wurde, bis 2025 sorgt für eine angenehme Grundemotionalisierung. Dann geht es auch schon los.
LiteraturPreis der Leipziger Buchmesse geht an Katerina Poladjan
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Sie gewinnt mit „Goldstrand“ in der Kategorie Belletristik. Die weiteren Auszeichnungen in den Kategorien Sachbuch und Übersetzung bekommen Marie-Janine Calic und Manfred Gmeiner.
Von Bernhard Heckler
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Kulturstaatsminister Wolfram Weimer wird bei der Eröffnung der Leipziger Buchmesse ausgebuht und für seinen „autokratischen Gestus“ abgewatscht. Die Literatur gerät leider zur Nebensache.
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