Literatur „Grüße aus Little Gayvillage Moscow“ 3. September 2025, 12:24 Uhr | Lesezeit: 7 Min.

Simultandolmetscher seiner Figuren: der Schriftsteller Leif Randt. (Foto: ©Belle Santos)

In Leif Randts Roman „Let’s talk about feelings“ gibt es keine aktivere Zeitgenossenschaft als das Shoppen. Es geht um Mode, Ästhetik, Oberflächen und dadurch eben immer auch: ums große Ganze.

Von Lothar Müller

Artikel anhören Anhören

Artikel anhören Artikel anhören

Merken

Artikel teilen Teilen

Feeback Feedback