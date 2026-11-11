Mit „The Legend of Zelda: Ocarina of Time“ legt Nintendo das wohl beliebteste Videospiel aller Zeiten neu auf. Aber irgendwas fehlt. Liegt das am Spiel oder an den Spielern?

Der Held Link und sein überdimensioniertes Schwert: So sieht das Remake von „The Legend of Zelda: Ocarina of Time“ aus.

Im Jahr 1998 sah der Kokiri-Wald im Videospiel „The Legend of Zelda: Ocarina of Time“ aus wie ein klobiger Fiebertraum in Grau-Grün-Braun. Verwaschene Texturen ließen Gras und Felsen erahnen, die Gesichter der Figuren glichen groben geometrischen Formen. Heute wachsen Wurzeln aus moosigem Boden, Blätter drehen Pirouetten in der Luft, Sonnenstrahlen fallen durch die Baumkronen. Die Welt von damals ist kaum wiederzuerkennen. Sie sieht aus wie ein spielbarer Disney-Pixar-Film.