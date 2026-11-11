Zum Hauptinhalt springen

GamesSie wollen ihre Kindheit zurück

Lesezeit: 3 Min.

Der Held Link und sein überdimensioniertes Schwert: So sieht das Remake von „The Legend of Zelda: Ocarina of Time“ aus.
Der Held Link und sein überdimensioniertes Schwert: So sieht das Remake von „The Legend of Zelda: Ocarina of Time“ aus.
Screenshot: Nintendo

Mit „The Legend of Zelda: Ocarina of Time“ legt Nintendo das wohl beliebteste Videospiel aller Zeiten neu auf. Aber irgendwas fehlt. Liegt das am Spiel oder an den Spielern?

Von Julius Zimmer

SZ bei Google bevorzugen

Im Jahr 1998 sah der Kokiri-Wald im Videospiel „The Legend of Zelda: Ocarina of Time“ aus wie ein klobiger Fiebertraum in Grau-Grün-Braun. Verwaschene Texturen ließen Gras und Felsen erahnen, die Gesichter der Figuren glichen groben geometrischen Formen. Heute wachsen Wurzeln aus moosigem Boden, Blätter drehen Pirouetten in der Luft, Sonnenstrahlen fallen durch die Baumkronen. Die Welt von damals ist kaum wiederzuerkennen. Sie sieht aus wie ein spielbarer Disney-Pixar-Film.

Zur SZ-Startseite

Computerspiele
:Zocken, während andere arbeiten

Das neue GTA 6 kommt raus, aber blöderweise an einem Wochentag. Wer für den großen Tag frei braucht, der kann sich an einen Anbieter für Bildungsurlaub wenden.

SZ PlusVon Gunnar Herrmann

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite