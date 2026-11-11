Seine Anfälligkeit für Affären war Jensen Huang anzusehen, meinen Modeexperten: Männer in der Midlife-Crisis könne man zielsicher an einem Kleidungsstück erkennen.

Die toskanische Bauernweisheit „tira più un pelo di donna che un carro di buoi“ besagt, dass ein weibliches Schamhaar jeden Karren besser zieht als ein Ochse. Auf eindrucksvolle Weise wurde dies nun durch Jensen Huang bestätigt, den CEO von Nvidia, dem infrastrukturell recht wichtigen Chiphersteller. Er tappte in die Honigfalle einer chinesischen Spionin, und das US-amerikanische Sicherheitsgefühl baumelt jetzt an einem Haar.