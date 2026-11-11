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NvidiaAch, du Jacke

Lesezeit: 2 Min.

Mehr als dreißig Designer-Lederjacken besitzt der Nvidia-Chef Jensen Huang nach eigener Aussage.
Mehr als dreißig Designer-Lederjacken besitzt der Nvidia-Chef Jensen Huang nach eigener Aussage.
Patrick T. Fallon/AFP

Seine Anfälligkeit für Affären war Jensen Huang anzusehen, meinen Modeexperten: Männer in der Midlife-Crisis könne man zielsicher an einem Kleidungsstück erkennen.

Von Julia Werner

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Die toskanische Bauernweisheit „tira più un pelo di donna che un carro di buoi“ besagt, dass ein weibliches Schamhaar jeden Karren besser zieht als ein Ochse. Auf eindrucksvolle Weise wurde dies nun durch Jensen Huang bestätigt, den CEO von Nvidia, dem infrastrukturell recht wichtigen Chiphersteller. Er tappte in die Honigfalle einer chinesischen Spionin, und das US-amerikanische Sicherheitsgefühl baumelt jetzt an einem Haar.

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Männer
:Stehend k.o.

Glasklar wird die Menschheit nicht wegen des Klimas oder der künstlichen Intelligenz vom Erdboden verschwinden. Sondern, der Fall Jensen Huang zeigt es einmal mehr: wegen der größten anzunehmenden Schwachstelle, des Penis.

SZ PlusVon Willi Winkler

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