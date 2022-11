"Ich hasse es, im Mittelpunkt zu stehen": Léa Seydoux bei der Premiere von "Crimes of the Future" während des Festivals von Cannes.

Von David Steinitz

Als Filmreporter muss man sich die Antwort auf die Frage "Wie ist die oder der denn so in echt?" immer genau überlegen. Denn sie fällt selten so spektakulär aus, wie der Fragesteller sich das erhofft. Wer sich gern bei Mondschein vom Gärtner auspeitschen lässt, erzählt das meistens nicht den Journalisten. Gut, Quentin Tarantino erscheint zu Interviews gern auf einem Energielevel, das man durch Kaffee allein vermutlich nicht erreicht. Aber ansonsten sieht man bei Begegnungen mit Filmstars sehr viele Jogginghosen und Kännchen mit grünem Tee. Christian Bale isst gerne Ananas, und Bryan Cranston trinkt sein Mineralwasser mittlerweile lieber still, weil er schon zu vielen Reportern ins Diktiergerät gerülpst habe, sagt er. Was ja auch alles schon wieder irgendwie sympathisch ist.