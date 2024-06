Von Reinhard J. Brembeck

Was für eine begeisternde Rückkehr! Dirigent Kent Nagano animiert im Münchner Nationaltheater das Staatsorchester, das er von 2006 bis 2013 als Chef anleitete, zu Klang- und Rhythmusorgien, die völlig befreit und anarchistisch den Raum erobern. Nagano wirkt gelöst, jugendlich, energetisch, elegant. Der mittlerweile 72-Jährige ist in György Ligetis Anarcho-Oper „Le Grand Macabre“ vollkommen in seinem Element. Keine Autohupe, kein Schlagwerkgewitter, kein Romantikensemble und auch die Passacaglia nicht können ihn schrecken.