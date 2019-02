Christian Steiffen - "Gott of Schlager" (Rough Trade)

Der ironische Schlager ist seit Guildo Horn eine eigene, sehr deutsche Kleinkunst. Mit anderen Worten: Es sieht nur so aus, als brauche man dafür Humor. Im Grunde reicht es aber völlig, wenn man Schlager doch uneingeschränkt sehr super findet. Das neue Album "Gott of Schlager" (Rough Trade) des deutschen Musikers und Schauspielers Hardy Schwetter in seiner Paraderolle als abgewohnter Siebziger-Schlagerkönig Christian Steiffen macht einem die Sache nun leider auch nicht leichter. Immerhin bringt er in "Verliebt verlobt verheiratet vertan" die klassische Schlagerzeile "Es war Liebe auf den ersten Blick" auf ihren zwingenden Reim: "Schon in der allerersten Nacht haben sie gefickt". Hm. Ansonsten kann man sich die Faszination, die davon für manche Menschen ausgeht, nur damit erklären, dass sie zu den Glücklichen gehören, denen das Unmögliche möglich ist: Sie können sich über sich selber fremdschämen. Von Jens-Christian Rabe