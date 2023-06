Von Gerhard Matzig

Der Youtube-Clip zum Song "Summer in the City" von The Lovin' Spoonful aus dem Jahr 1966 regt zu einer Idee an, die Karl Lauterbachs "nationalen Hitzeschutzplan" ergänzen kann: Wärmende Backenbartteppiche im Gesicht und wallende Flokati-Haarmatten auf dem Kopf im "Hair"-Stil der Sechzigerjahre sollten in Zukunft untersagt werden. Die vier Bandmitglieder erinnern zeittypisch an die Beatles nach einem langen Corona-Jahr ohne Termin beim Friseur. Schon vom Hinschauen wird einem fönig zumute.