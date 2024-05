"Late Night with the Devil" im Kino:Teufelspakt zur Primetime 

"Late Night with the Devil" im Kino

Die Horrorsatire "Late Night with the Devil" verführt uns mit Retro-Optik zum Passivkonsum des Grauens. Wofür aber ein satanischer Preis zu bezahlen ist.

Von Sofia Glasl

Vor laufender Kamera will das Medium Christou Kontakt zur Totenwelt aufnehmen. Wirft er sich in Pose, schließt die Augen, Hände an den Schläfen. Sein goldenes Jackett glitzert im Studiolicht. Aufgeregt berichtet er, was er aus dem Jenseits empfängt, sein Körper beginnt zu zucken. Moderator Jack Delroy grinst. Eine spektakuläre Show hat er seinen Zuschauern versprochen - läuft! Doch Christous Zuckungen werden immer heftiger, er hält sich den Kopf, reißt die Augen auf und schreit. Statisches Knistern, das Studiolicht flackert, er bricht zusammen.