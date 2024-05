Von Alexander Menden

Ja, irgendwann wird wirklich die Lederjacke ausgepackt und der "Polizeiruf"-Kommissar fängt an zu kombinieren: "Wer hatte Zugang zum Garten? Nur der Bruder, der Sohn, die Ehefrau? Sohn war in der Uni? Frau beim Badmintontraining? Keine Frage: Der Bruder war's!" So einfach lässt sich der Mord an Hamlet senior aufklären, wenn man Kommissar Hamlet junior heißt, Halbwaise und Intellektueller, alias Hubertus Schein, Juwelier aus Göttingen, alias Charly Hübner, Soloperformer.